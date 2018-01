Umbria, banditi armati di taglierino assaltano una banca: attimi di paura, è caccia ai malviventi

Assalto alla filiale ternana della banca Credito cooperativa dell'Umbria, quella avvenuta nella tarda mattinata di oggi, in Corso del Popolo. I malviventi, che hanno agito a volto coperto e armati di un taglierino, si sono introdotti all'interno della banca, dove in quel momento c'erano anche alcuni clienti. A quel punto si sono diretti verso il personale per farsi consegnare i soldi. Un colpo che è durato il tempo di arraffare il denaro e scappare, anche se da quanto risulta il bottino, in questo caso, sarebbe magro. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine; sul posto sono arrivati i poliziotti della Volante. E' caccia alla banda. Nessuno è rimasto ferito durante la rapina.