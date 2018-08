Assalto in banca, direttore minacciato con un taglierino: maxi bottino, rapinatori in fuga

Hanno agito in due, con il volto coperto, minacciando il direttore e i dipendenti della banca con un taglierino. E poi sono fuggiti con il bottino. Un maxi bottino, ancora in fase di quantificazione: migliaia e migliaia di euro da caricare nel bancomat per il fine settimana.



La rapina è accaduta ieri, a Ponte Vallecceppi, nella filiale della Ubi Banca, intorno all'orario di chiusura. Ora la Squadra Mobile della polizia di Perugia sta dando la caccia ai due banditi.

Un colpo studiato, visto il tempismo perfetto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due banditi a volto coperto avrebbero sfondato una vetrata dell'ufficio del direttore della filiale, minacciando lui e i dipendenti con un taglierino. Poi la fuga con la montagna di contanti.