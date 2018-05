Via Settevalli, scippato da due balordi fuori dalla banca: vile attacco a un anziano

Bruttissimo episodio, quello accaduto oggi nella prima periferia di Perugia, davanti alla filiale Bnl di via Settevalli. Due balordi, dopo aver notato un anziano prelevare dallo sportello bancomat, lo hanno prima immobilizzato, poi rapinato. La vittima designata per un attacco tanto vile e soprattutto fatto in pieno giorno, è un anziano di 75 anni, che da quanto si apprende non avrebbe fortunatamente riportato ferite durante l'aggressione.

Le indagini sono in corso per riuscire a risalire all'identità dei due malviventi, che sono riusciti ad impossessarsi di circa 500 euro dalle tasche del poveretto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Perugia per avviare tutti gli accertamenti utili per identificare i due uomini. La notizia arriva a 24 ore di distanza dallo scippo avvenuto ieri mattina in via Fiume, poco sopra Piazzale Europa. Qui una 65 anni, mentre stava passeggiando, è stata sorpresa da un uomo che l'ha strattonata, fatta cadere, per impossessarsi della borsetta con all'interno appena sette euro. In questo caso però la caduta rovinosa a terra le è costata una lussazione alla spalla e 40 giorni di prognosi.