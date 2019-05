Violento nubifragio nella notte a Perugia, via San Girolamo chiusa per rami caduti

Un violento nubifragio si è abbattutto su Perugia nel corso della notte. L'acquazzone accompagnato da forti venti ha prodotto disagi e caduta di rami in molte zone della città.

In particolare si segnala la chiusura di via San Girolamo con l'intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione di alberi caduti sulla carreggiata e per il taglio di rami pericolosi ancora attaccati al tronco degli alberi.

Disagi alla circolazione lungo la strada di Casaglia con rivoli di acqua e fango che colavano dalle scarpate.