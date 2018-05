Ladri scatenati a caccia di aziende da svaligiare, almeno cinque colpi nella notte: è caccia alla banda

Raid dei ladri nella notte tra Cannara e Bettona. E' stato un vero e proprio assalto da parte di una o più bande, che nel cuore della notte, tra giovedì 17 e venerdì 18 maggio, hanno preso di mira alcune aziende del territorio. Sarebbero, a quanto risulta, almeno cinque quelle colpite a Cannara e a Bettona, ma i danni e il bottino asportato è ancora in fase di quantificazione. I ladri hanno passato al setaccio la zona industriale, asportando adirittura i server delle telecamere, poi - una volta riusciti a penetrare all'interno, si sono diretti verso le cassaforti. In un caso sarebbero stati rubati anche alcuni capi di abbigliamento di un negozio interno. Al momento non sono stati resi noti altri particolari e le indagini da parte dei carabinieri, serratissime, sono ancora in corso. Le ditte inoltre sarebbero state colpite nello stesso arco temporale.