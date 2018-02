Perugia in televisione, le telecamere della Rai alla scoperta dei tesori della città del Grifo

Perugia al centro degli obiettivi di Rai Italia. Fin dalla prima mattinata, una troupe si è mossa fra i travertini della Vetusta. La fase iniziale delle riprese (ci fa sapere Gianluca Papalini) si è svolta al Pozzo Etrusco, sia all’interno che in piazza Piccinino.

Fortunatamente era stato rimosso quel mezzo della Gesenu che ogni mattina sosta nei pressi di quel luogo, recentemente recuperato e impreziosito grazie all’Art Bonus e al generoso impegno della Fondazione Ranieri di Sorbello. I residenti hanno più volte disapprovato quella sosta in prossimità di un’emergenza storico-artistica che non andrebbe “inquinata”. Successivamente la troupe si è spostata in piazza Grande, con speciale attenzione per la Fontana Maggiore.