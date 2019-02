Ludovica non è tornata a casa, l'appello dei familiari sui social

Una ragazza di 23 anni non è tornata a casa ieri sera. L’appello sui social è stato lanciato dalla madre e dal fratello: “Ludovica non è tornata a casa a Vaiano per favore chi sa dirci se oggi qualcuno l’ha vista forse a Castiglione del lago dove sembra sia andata fateci sapere grazie. Condividete grazie”.

La ragazza indossa una felpa color panna con cappuccio e zip sul davanti. La giovane si è allontanata di casa ieri intorno alle 18, 18.30 . Sui social è stata segnalato in serata vicino a Villastrada, poco prima dell’ora di cena, stava cercando un passaggio per Castiglione del Lago.

Servizio in aggiornamento