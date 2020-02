Raffica di furti da novembre, i residenti della Trinità chiedono aiuto ai Comuni di Perugia e Corciano

I residenti della Trinità, sia della parte perugina che corcianese, stanno valutando l'ipotesi di mettere in piedi un nucleo di controllo di vicinato per poter arginare i furti che da mesi si stanno ripetendo con cadenza quasi quotidiana. Un’azione civica che mira ad aumentare la prevenzione e la percezione della sicurezza, anche mediante l’installazione di apposita segnaletica. Intanto però hanno incontrato le istituzioni dei due comuni per fare il punto sui raid, anche vandalici.

"La zona della Trinità - hanno spiegato - è ricca di abitazioni circondate da un fitto bosco e negli ultimi tempi i furti si sono concentrati su quest’area, anche con danneggiamenti di recinzioni e tentativi di violazione di domicilio. Chiediamo interventi concreti e maggiore controllo del territorio".

“Siamo a fianco dei cittadini per contrastare e possibilmente prevenire situazioni pericolose - ha detto l'assessore alla sicurezza Mangano - per quest’area è necessario un confronto con il Comune di Perugia, anche al fine di aprire un tavolo con la Prefettura per ottimizzare le risorse di controllo sul territorio. Noi abbiamo installato una videocamera lungo la strada del Belvedere, ma sulla telesorveglianza possiamo tutti insieme fare un salto di qualità.”

Le giunte di Perugia e Corciano nei prossimi giorni si incontreranno per definire insieme le strategie possibili per andare incontro alle esigenze dei cittadini della Trinità. Nei giorni scorsi anche i cittadini del borgo di San Mariano hanno chiesto di aumentare la telesorveglianza nel castello dopo furti in serie nelle case.