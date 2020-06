L'ex presidente Anac arriva a Perugia: Raffaele Cantone è il nuovo procuratore capo

Sarà Raffale Cantone, il magistrato ex presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione a Roma, a guidare la Procura di Perugia. Il posto da procuratore capo era vacante dal luglio scorso, a seguito del pensionamento di Luigi De Ficchy. Cantone è stato eletto questa mattina dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm).

Il magistrato, nel corso della sua lunga carriera, è stato pubblico ministero anticamorra a Napoli per otto anni. Acceso il Consiglio: l'ex capo dell'Anac, con 12 voti a favore, ha avuto la meglio su Luca Masini, attuale procuratore aggiunto di Salerno (che ha incassato 8 voti). Ma c'è anche si è astenuto (4).

Raffaele Cantone ricoprirà il ruolo di procuratore di capo in una Procura, quella di Perugia, particolarmente importante in quanto è competente territorialmente per le toghe romane. Basti pensare all'ultima inchiesta, partita proprio dal capoluogo, sul caso Palamara.