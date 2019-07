Nuovi lavori sul Raccordo, disagi e svincolo chiuso a Passignano in direzione Perugia, altri due riaperti

Nuovo aggiornamento sui lavori dell'Anas sul raccordo Perugia-Bettolle. Da domani - 9 luglio - altri svincoli chiusi: I lavori proseguiranno sulla carreggiata opposta e comporteranno la chiusura provvisoria del solo svincolo di Passignano Est per chi viaggia in direzione Perugia. Il completamento è previsto entro la fine della settimana. Riaprono domani invece gli svincolo di Passignano Est e l’ingresso di Torricella in direzione Bettolle.