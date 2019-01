Raccordo Perugia-Bettolle, tre incidenti in pochi minuti: traffico in tilt

Mattinata difficile sul raccordo Perugia-Bettolle: tre tamponamenti in pochi minuti. Gli incidenti si sono verificati all'altezza di Piscille, Prepo e Madonna Alta intorno alle 8 del mattino. Tutti tamponamenti, senza feriti, che hanno causato problemi al traffico in ingresso a Perugia e in direzione lago Trasimeno. Il traffico è tornato scorrevole intorno alle 10.