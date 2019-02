Raccordo Perugia-Bettolle nel caos, incidente in galleria: traffico in tilt

Mattinata difficile sul Raccordo Perugia-Bettolle. Un incidente tra un camion e un'auto - senza feriti - nella galleria di Madonna Alta, in direzione lago Trasimeno, intorno alle 8 di oggi, ha mandato il traffico in tilt. Circolazione bloccata per circa un'ora e code lunghissime. Solo intorno alle 9.30 la circolazione è tornata alla normalità.