Raccordo Perugia-Bettolle, si rompe un pezzo del giunto del viadotto: traffico in tilt

Raccordo Perugia-Bettolle, traffico in tilt nella mattinata di oggi. A Ponte San Giovanni, dopo l'innesto con la E45 e la galleria Volumni, si è rotto un pezzo del giunto del viadotto. Auto incolonnate a causa dei cantieri Anas per la riparazione. Sul posto la polizia stradale.



Da Anas fanno sapere che si tratta di un intervento ordinario e che non riguarda la parte strutturale del viadotto. In questo caso si è rotta una mattonella di un giunto, riparata in poche ore. L'intervento si è concluso intorno alle 9.30 di questa mattina.