Schianto tra quattro mezzi in galleria, coinvolto anche un pullman con i ragazzi in gita

E' di quattro mezzi coinvolti e nessun ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, all'interno della galleria Volumni sul raccordo Perugia - Bettolle. Da quanto si apprende nell'incidente è rimasto coinvolto anche un pullman che stava trasportando alcuni ragazzi in gita, ma per fortuna nessuno di loro ha riportato conseguenze sul piano fisico.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e la prima partenza della centrale dei vigili del fuoco. L'incidente è accaduto in direzione Foligno e ci sono state inevitabili conseguenze sulla viabilità, con rallentamenti e code. Sul luogo dell'incidente, in via precauzionale, è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma come detto non risultano feriti. Ora spetterà alle forze dell'ordine la ricostruzione esatta della dinamica di quanto accaduto.