Raccordo Perugia-Bettolle, il cantiere sul viadotto Genna se ne va (per ora): la data della rimozione

Il 10 settembre, salvo condizioni meteo sfavorevoli, sarà rimosso il cantiere tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Madonna Alta, sul raccordo Perugia-Bettolle, dove sono in corso i lavori di risanamento definitivo del viadotto “Genna”. Sono infatti in via di ultimazione gli interventi relativi alla carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, mentre, in accordo con il Comune di Perugia, i lavori sulla seconda carreggiata (direzione Bettolle) non saranno avviati immediatamente al fine di evitare disagi al traffico in autunno. L’esecuzione è programmata per la prossima estate, nel periodo di chiusura delle scuole, in considerazione del fatto che il tratto è utilizzato prevalentemente con funzione di tangenziale urbana. I lavori sono finalizzati a risolvere in via definitiva i problemi dovuti da buche e avvallamenti.