L'INVIATO CITTADINO Sacchi di rifiuti alle 11 della domenica in piazza IV Novembre... perchè?

Sacchi di immondezze, bottiglie e lattine, alle 11 del mattino della domenica, in piazza IV Novembre, mentre si svolge un evento. Qualcuno ha sbagliato, qualcosa non ha funzionato. Sta di fatto che quei sacchi lì, a quell’ora, non dovevano proprio starci. Di chi la colpa? Sta ad altri appurarlo. Ma, in sintesi, le posizioni sono due. C’è chi dice che quei sacchi sono stati messi fuori per il ritiro la notte scorsa, come di rito. In questo caso, il ritiro non sarebbe regolarmente avvenuto o potrebbe essere stato parziale. Per incapienza del mezzo o altro.

La seconda tesi sostiene invece che quei sacchi sarebbero stati esposti in un momento successivo a quello del passaggio dei mezzi per il ritiro. Il sistema infallibile per appurare la verità è reperibile nelle registrazioni degli occhi elettronici. Le telecamere del Comune, infatti, erano attive e da lì si potrà capire a che ora e in quali modalità siano avvenuti i fatti in questione. E, di conseguenza, sarà così possibile attribuire responsabilità e discolpare chi ha invece fatto le cose secondo le regole.