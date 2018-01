La città che cambia: raccolta della differenziata porta a porta anche fuori dal centro storico

La Perugia che cambia, la raccolta differenziata porta a porta si allarga. La giunta Romizi ha approvato il progetto di miglioramento del servizio di raccolta differenziata nell’area urbana a ridosso del centro storico, che prevede il passaggio dalla modalità di tipo stradale a quella di tipo domiciliare, attraverso l’attivazione di un sistema porta a porta. Le aree interessate, secondo la mappa del Comune di Perugia, sono quelle di Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Elce, via Settevalli, Pallotta, Fontivegge, Monteluce, via dei Filosofi, Case Bruciate. La raccolta, spiega il Comune di Perugia in una nota, partirà tra circa tre mesi: "L’attuazione del nuovo servizio prevede una prima fase di tre mesi dedicati alla campagna di informazione ai cittadini e all’approvvigionamento delle attrezzature e una seconda fase di circa sei mesi per la messa a regime”.

Secondo quanto spiegato dal Comune di Perugia “circa 42.000 abitanti vedranno modificata e migliorata la quantità e la qualità della raccolta differenziata che consentirà anche un risparmio di circa 700mila euro, grazie alla riduzione dei costi di smaltimento, trattamento e recupero e all’aumento di proventi Conai legati alla vendita dei materiali raccolti”.

E ancora: “Come avvenuto nel centro storico, dove al sistema domiciliare è stato affiancato quello del conferimento dei rifiuti all’automezzo “Raccoglincentro”, anche il nuovo sistema offrirà la possibilità di conferire i rifiuti, in qualunque momento della giornata, presso 10 eco-isole alle quali sarà possibile accedere con la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari in modo facile e tracciabile”.