Rifiuti, ecco il Comune umbro tra i più virtuosi nella raccolta differenziata: in "palio" c'è il bonus della Ecotassa

In Umbria c’è un Comune tra i più virtuosi nella raccolta differenziata: si tratta di Gualdo Tadino, a cui potrebbe essere riconosciuto un bonus economico per il raggiungimento ed il superamento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata per l’anno trascorso.

Gualdo Tadino risulta essere fra i pochi comuni virtuosi della regione mentre il dato medio regionale per l’anno 2017 è del 61,8% e per ben 43 comuni con una popolazione complessiva di 350 mila abitanti che non hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata scattano le sanzioni amministrative.

"E’ tra i pochi comuni virtuosi ad aver raggiunto l’obiettivo e per esso si profila il bonus della Ecotassa, un vero e proprio incentivo economico che sarà ripartito secondo quanto previsto dal “piano regionale di prevenzione e riduzione dei rifiuti dove spicca la tariffazione puntuale”.

“Il lavoro fatto senza clamore e con grande tenacia in questi anni ha prodotto i suoi frutti e ci consente oggi di raggiungere importanti risultati per la nostra comunità” questo il commento a caldo dell’assessore all’ambiente Michela Mischianti dopo che l’osservatorio Arpa della regione ha reso noti i dati sulla raccolta percentuale per l’anno 2017. Circa 2 milioni di euro saranno ripartiti tra i comuni più virtuosi per il raggiungimento dell’obiettivo e saranno investiti per le politiche ambientali in genere oltre che per mitigare e compensare il maggior costo per il passaggio alla tariffazione puntuale”.

“La salvaguardia dell’ambiente – ha concluso l’Assessore Mischianti - è stato uno dei principi ispiratori della nostra azione amministrativa prima ancora che l’emergenza ecologica e ambientale diventasse di pressante attualità. Questo è un importante traguardo raggiunto insieme a tutta la nostra comunità e che le fa sicuramente onore e che ci rende tutti orgogliosi”.