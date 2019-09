Vandali scatenati, in fiamme il drappo storico della Quintana. Danneggiata anche la facciata del palazzo comunale

Vandali in azione a Foligno. Bruciato il drappo storico della Quintana che si trovava sulla facciata del palazzo comunale. Facciata a sua volta rimasta danneggiata dalle fiamme. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Sui social la durissima condanna per quanto avvenuto la scorsa notte, tra venerdì 6 e sabato 7 settembre, con la speranza che i responsabili vengano individuati.

Il sindaco Zuccarini ha bollato l'episodio come "gesto vile, un colpo al cuore di Foligno". Questa notte, spiega una nota del Comune di Foligno è stato dato alle fiamme il grande Gonfalone della Quintana, che come di consuetudine viene esposto sulla facciata principale del Palazzo Comunale a simboleggiare il periodo della Festa della Città.

“Si tratta di un gesto vile e sconsiderato, inqualificabile ed ingiustificabile, che condanno con assoluta fermezza e durezza, come sindaco, così come quintanaro”. Non si sono fatte attendere le dichiarazioni del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in merito alla vicenda. “Ringrazio le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco ed i nostri Vigili Urbani che si sono prontamente attivati con proficua collaborazione. Ho chiesto, sin da subito il massimo impegno per individuare gli autori, mettendoci a piena diposizione delle Autorità competenti”.

Prioritario anche il pensiero alla massima manifestazione cittadina. “Ho espresso al presidente dell’Ente Giostra della Quintana e per suo tramite all’intero mondo quintanaro, tutta la vicinanza e l’affetto mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Foligno. Siamo, come sempre, ed oggi ancora di più, vicini ai quintanari”.

E si comincia a pensare a delle soluzioni immediate, seppur provvisorie. “Sono certo che questo episodio, che è un colpo al cuore della città e della Quintana, saprà darci una spinta per dar vita a giorni di festa ancor più entusiasmanti – prosegue il sindaco Zuccarini – noi siamo pronti a fare la nostra parte, e l’assessore delegato Decio Barili, che ringrazio, si sta già adoperando in sinergia con l’Ente Giostra per dare una risposta rapida e concreta”.

(foto di Giorgio Sorbi dal gruppo Facebook Segnalazioni Foligno e di Simone Gentili)