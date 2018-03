Il Questore chiude di mattina le video-slot e aggiorna la tabella dei giochi proibiti: al bando anche il Ramino

Video slot, video-poker e comunque semplici giochi elettronici di intrattenimento non potranno essere accesi a Perugia e in tutta la Provincia prima delle 10 del mattino e dovranno essere tutti spenti alle 5 del mattino. Il provvedimento è stato preso dal Questore di Perugia, Bisogno, per arginare la crescente piaga della ludopatia ed evitare così che studenti e lavoratori invece di fare i propri compiti e mansioni finiscano su una sedia davanti ad un monitori, la mattina presto, per giocarsi tutti i risparmi e tutto il futuro. Il Questore di Perugia, inoltre, ha rivisto ed aggiornato la tabella di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in materia di giochi proibiti. Ecco la scheda completa: Baccarat - Bassetta - Bazzica -

Giochi carte

Bestia - Chemin de Fer - Concincina - Domino con le carte - Ecartè - Faraone o Goffetto - Lanzichenecco o Lanzinetto - Macao - Mazzetti - Mercante - Nove- Piattello - Pitocchetto - Primiera - Poker - Sette e mezzo - Toppa - Trentacinque o Mercante - Zecchinetta - Conchin - Tonchino o Concino - Punto - Ramino - Texas Hold’em o Poker Texano (eccetto nei casiespressamente autorizzati ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.).

GIOCHI AL BILIARDO - Battifondo - Baccarat con birilli - Biliardino a trottola - Biliardino a martelletto - Giardinetto - Gioco del tre e del nove - Macao con birilli - Nove - Parigina - Rosso e bianco o rosso e nero - Buchette. Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

ALTRI GIOCHI - Morra - Passatella o tocco - Dadi - Roulette di qualsiasi specie - Gibellino, ossia testa o croce - Carosello - Cavallini - Biliardino