In Breve - Caccia, la Questura apre anche di sabato per le licenze ai cacciatori

Per agevolare i cacciatori della provincia di Perugia - circa 20mila - a ritirare la licenza di caccia in vista dell'imminente apertura della stagione venatoria, la divisione polizia amministrativa ha programmato un'apertura straordinaria al pubblico dell'Ufficio Armi, per sabato 1 settembre dalle ore 9. Ci sono da consegnare altri 300 documenti inerenti le istanze favorevolmente accolte presentate fino al 31 luglio scorso.