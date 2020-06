Controlli anti-covid a Perugia nei locali della movida: azione congiunta Comune-Questura-Protezione Civile

Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 19 giugno, agenti della Polizia Locale e della Questura, nell’ambito di un’azione congiunta finalizzata al rispetto delle norme anti assembramento e del divieto di somministrazione di alcol ai minori, hanno effettuato una serie di controlli in alcuni pubblici esercizi e negozi di vicinato del centro storico della città. Non sono state rilevate criticità.

"Come amministrazione - ha spiegato l'assessore alla sicurezza Luca Merli - siamo impegnati e continueremo a esserlo per garantire la sicurezza, a cui, in questo particolare momento, è ancora più necessario porre attenzione per il bene di tutti e, soprattutto, dei nostri giovani. Non possiamo che ribadire l’invito agli esercenti a rispettare le regole, confermando che l’attività di controllo continuerà in maniera serrata anche in futuro.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.