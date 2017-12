Perugia avrà il suo nuovo Questore, cambio al vertice: arriva Giuseppe Bisogno

Cambio al vertice della Questura di Perugia. L'attuale Questore Francesco Messina, in carica dallo scorso settembre, si appresta a lasciare il capoluogo per assumere il nuovo incarico a Torino. E’ quanto disposto dal consiglio di amministrazione del Dipartimento di pubblica sicurezza; a prendere servizio, già nelle prossime settimane, sarà Giuseppe Bisogno, ex questore di Agrigento e già direttore del Servizio di Polizia stradale. Giuseppe Bisogno è nato a Nocera Superiore, nel Salernitano, dalla questura di Napoli (ha diretto la Digos della città partenopea) si è poi insediato alla guida delle forze di polizia di Agrigento nel 2011. Nel corso della sua lunga carriera si è distinto nella lotta contro la mafia e l'immigrazione clandestina.