La presidente Marini saluta il Questore Messina: "Grazie per l'aiuto ai terremotati"

Cambio al vertice della Questura di Perugia. La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha ricevuto questa mattina, a Palazzo Donini, per un saluto di commiato il questore Francesco Messina che lascia la Questura di Perugia per assumere il suo nuovo incarico di questore di Torino. Al suo posto arriverà Giuseppe Bisogno, ex questore di Agrigento.



La presidente Marini ha ringraziato, a nome della giunta regionale e dell’intera comunità, il questore per la collaborazione “continua, efficace e positiva” che si è instaurata in questo periodo di permanenza e di lavoro a Perugia. “Soprattutto per la straordinaria attività prestata in occasione del sisma che ha colpito la nostra regione nel 2016 e dunque a sostegno e protezione delle popolazioni colpite, nonché – ha concluso la presidente Marini - dell’attività ordinaria e straordinaria mirata alla sicurezza delle nostre città e del nostro territorio regionale”.