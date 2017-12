Quercia secolare rischia di cadere sulla strada, intervento dei vigili del fuoco per scongiurare danni

Grossa quercia a rischio caduta sulla strada. I vigili del fuoco del comando di Perugia sono al lavoro lungo la strada della Bruna per mettere in sicurezza una quercia secolare ceduta dal terreno, la cui caduta è stata momentanemante frenata da altri alberi su cui è appoggiata. E' successo nella tarda mattinata di oggi, poco prima del ristorante "Il Caldaro". Fortunatamente la quercia non ha creato danni a cose o persone e non ha interrotto la strada. I pompieri stanno provvedendo alla bonifica dell'area e alla messa in sicurezza del grande albero.