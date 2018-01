Quei voli senza ritorno dal muraglione della Rocca: solo una volta una donna si salvò... grazie ad una gonna larga

Quella donna che si buttò dal muraglione e si salvò. Il caso, assolutamente unico, si verificò alla fine degli anni Cinquanta del Novecento. L’evento tragico, da noi riportato in anteprima esclusiva nell’edizione di ieri, fa tornare in mente la storia del Muraglione e della rete protettiva fatta installare dall’assessore Menchino Sbrèna. Era così apostrofato in forma ironica, dagli studenti del periodico “C’Impanzi”, tal Nazareno Squarta, segretario della sezione socialista di San Martino in Campo, votato nelle elezioni del 3 ottobre1920, consigliere con (5670 preferenze) e quindi nominato assessore al Comune di Perugia.

Di lui, poi esule antifascista a Nizza, si cita questa sola realizzazione di opera provvisionale. Ma venendo alla cronaca che diventa storia, l’amico Giorgio Caporalini ricorda (e ci autorizza a riferirlo) lo straordinario caso della signora Rampagni, perugina che abitava in fondo a via Bartolo. La donna non aveva un vero e proprio mestiere redditizio, ma si arrangiava a fare lavoretti di sartoria e viveva con difficoltà. Un giorno, presa dallo sconforto, si recò in cima alla salita di viale Indipendenza, scavalcò il muretto, scese nella rete e da lì si buttò. Il destino decise che non era la sua ora e fu proprio la gonna larga che indossava a farle da “paracadute”.

Seconda circostanza fortunata fu l’essere piombata sopra i rami della cosiddetta “alberata” che attutirono l’impatto e la fecero sopravvivere senza danni. Tanto che ne uscì miracolosamente illesa. E fu così felice della vita “ritrovata”, che al suicidio non pensò mai più. Ma, a memoria d’uomo (di cronaca e di storia) fu questo l’unico caso in cui una caduta dal

muraglione non sia risultata esiziale.