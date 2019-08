Beccati dai Carabinieri a spacciare, patteggiano 8 mesi e vengono espulsi

I Carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato, nel corso di un servizio antidroga, due cittadini albanesi, di 26 e 27 anni, entrambi incensurati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è il frutto di un'attività di osservazione dei movimenti dei due soggetti, grazie alla quale è stato possibile delineare con precisione orari e abitudini di vita dei due che, sorpresi durante un blitz all’interno della loro autovettura, sono stati controllati e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 24 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamente 16 grammi circa di cocaina e 4 telefoni cellulari, utilizzati per concordare appuntamenti con i clienti.

I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Il giudice monocratico, al termine dell’udienza, dopo aver convalidato l’arresto per entrambi, ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale e, contestualmente, ha irrogato, a seguito di patteggiamento, la pena detentiva di 8 mesi e il pagamento di 3.000 euro di sanzione amministrativa.