E' tempo di Quaresima: il programma. Il cardinale Bassetti: "Fate opere di carità per chi ha bisogno"

Con il rito dell’imposizione delle Ceneri, mercoledì 26 febbraio, i cristiani entrano nel “tempo forte” di Quaresima. A Perugia il cardinale Gualtiero Bassetti, come è tradizione, presiederà le celebrazioni eucaristiche in cattedrale, delle ore 18, e nella chiesa dell’Università degli Studi, delle ore 19,15, animata dagli studenti della Pastorale universitaria.

Rigenerare la propria fede - La Chiesa esorta i fedeli a vivere la Quaresima come tempo per rigenerare la propria fede e ritrovare (per chi è alla ricerca) un senso alla propria vita nel viverla sulle orme di Colui che per la salvezza dell’umanità si fece crocifiggere. La Quaresima prepara i credenti alla Pasqua, il grande mistero della fede cristiana, chiamati a vivere questo “tempo forte” dell’Anno liturgico con maggiore raccoglimento spirituale e sobrietà nella vita personale, familiare, lavorativa e sociale. I credenti sono particolarmente chiamati a compiere opere di carità per i fratelli in difficoltà, rinunciando a parte dei propri averi.