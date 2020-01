Sospetto coronavirus, bus della perugina Sulga da 4 ore fermo a Roma Nord: controlli a bordo (foto)

Un pullman della compagnia di trasporto perugina Sulga è fermo a Roma Nord perchè, come si evince dalle foto esclusive, è in corso un controllo sanitario sulla base dei protocolli attivati per la prevenzione in caso di coronavirus.

Ovviamente, va chiarito per non creare allarmismi, non ci sono conferme sul contagio e non si esclude che si tratti invece di un falso allarme dovuto alla presenza di passeggeri semplicemente influenzati. Sul pullman sono in azione degli addetti sanitari per le verifiche del caso.

Sotto massima osservazione ci sono due cinesi scesi dall'aereo a Fiumicino. Sul fatto sta indagando anche la Polizia. Il pullman della Sulga è fermo da 4 ore in un'area di sosta a Roma Nord. I due cinesi dovevano raggiungere l'Umbria.

AGGIORNAMENTO ORE 13.50 - Al momento vige il massimo riserbo sul controllo al pullman anche perchè le operazioni sono in corso. Da quanto apppreso da Perugiatoday.it i due stranieri sotto-osservazione potrebbero essere stati in contatto con un altro caso sospetto. E quindi le autorità starebbero rintracciando tutti questi soggetti anche se non presentano segnali di malessere tipici della malattia al centro dei protocolli sanitari. Il virus, infatti, avrebbe dei tempi di incubazione di diversi giorni prima di manifestarsi. Ma non ci sono conferme ufficiali. Ribadiamo, anche se i controlli sono in corso, che potrebbe trattarsi di semplici controlli precauzionali e quindi qualsiasi allarmismo è al momento fuoriluogo. Il Governo italiano, questa mattina, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria al di là di questo presunto caso.

aggiornamenti in corso