Bollette dell'acqua inviate ma già con i tempi di pagamento scaduti: Umbra Acque chiarisce

Alcune sono già arrivate e altre arriveranno nei prossimi giorni, ma di fatto sono già scadute. Lo ha ammesso l'ufficio comunicazione di Umbra Acque riferendosi alle bollette sul relativo consumo di acqua per abitazioni e azienmde. E allora i contribuenti dovranno pagare la mora per il pagamento in ritardo, a causa dell'invio errato? No. perchè l'errore fa capo all'azienda a causa di un disguido tecnico.

Il bollettino potrà essere pagato tranquillamente entro il 31/01/2020 senza incorrere in alcuna penalità; eventuali interessi per il ritardato pagamento saranno addebitati, a norma di regolamento, solo in caso di pagamenti effettuati dopo questa data (a partire dal 1° febbraio 2020).

Ma questo non vale per le bollette domiciliate in Banca o Posta, perché - in questo caso - il pagamento è previsto in automatico alla data di scadenza stampata nel bollettino. Ma per anche quest'ultime snon sarà comunque calcolata la mora per il ritardo senza colpa nella prossima bolletta.