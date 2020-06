“La strada provinciale delle Cinque Querce ha bisogno urgente di manutenzione”

“Un urgente intervento di ripristino della strada provinciale 402 detta delle Cinque Querce che interessa i comuni di Deruta e Bettona”: è quanto chiede il consigliere provinciale Andrea Lignani Marchesani in una interrogazione rivolta al presidente Luciano Bacchetta. “Su tale via di comunicazione – si legge nel documento - insistono strutture ricettive, una parte ha una vocazione naturalistica e non è conseguentemente asfaltata. Il tratto non asfaltato ha urgente bisogno di manutenzione con uno stato ai limiti della percorribilità con conseguenti disagi per residenti ed attività presenti. L'ultimo intervento – precisa il consigliere - risulta risalire al 2015 ed un ripristino dei tratti sopra riportati non è particolarmente oneroso proprio in virtù della mancanza di asfaltatura”.

Da tutto ciò si ravvisa “un urgente intervento di ripristino al fine della sicurezza e del superamento dei disagi per residenti ed attività anche alla luce di una situazione finanziaria dell'Ente Provincia migliore rispetto al periodo dell'ultimo intervento di manutenzione. Parallelamente si chiede di rinnovare un momento di concertazione con i Comuni di Bettona e Deruta per una ottimizzazione finanziaria ed una manutenzione più puntuale della strada in oggetto”.