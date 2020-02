Dopo buche e voragini, nuovo asfalto per alcune strade provinciali a Perugia, Corciano e Torgiano: la mappa

Interventi tampone per alcune strade provinciali, particolarmente danneggiate, per un totale di 9 chilometri. Il nuovo asfalto, messo in opera dal settore viabilità della Provincia, ha riguardato tre comuni: Perugia, Corciano e Torgiano. "L’impegno dell’ente - ha spiegato la consigliera delegata alla Viabilità Erika Borghesi - per la manutenzione della viabilità del territorio e per garantirne la sicurezza. Oltre a questi chilometri che abbiamo provveduto a bitumare, per il 2020 ne sono stati finanziati altrettanti per una lunghezza complessiva di 12 km nelle medesime zone in modo che andremo a completare la bitumatura di tratti ben più estesi”.

Nel dettaglio le strade interessate con i relativi tratti sono: per Perugia le Sp 170-1 dal km1+900 al km 2+500 (San Marco Cenerente), Sp 174-2 dal km 1+400 al km 2+100 (distributore IP Gesenu), Sp 175-1 dal km 0+900 al km 1+300 (Ponte Felcino- Bosco), Sp 252 dal km 5+500 al km 6+000 (Fratticiola), Sp 246 -1 dal km 2+200 al km 2+700 (tratto Ripa Piccione), Sp 247–V dal km 3+850 al km 4+500 (nei pressi dell’aeroporto), Sp 321 dal km 1+000 al km 1+700 (Bagnaia), Sp 246-2 dal km 1+900 al km 2+400 (Montelabate).

A Corciano sono state bitumate la Sp 167 dal km 4+900 al km 5+500 (Colle della Trinità), Sp 172-3 dal km 4+000 al km 4+500 (Migiana), Sp 172-2 dal km 3+300 al km 3+500 (Migiana Cupe), Sp 171-I dal km 1+600 al km 2+350 (Colle del Cardinale), Sp 317 dal km 10+800 al km 11+540 tratto tra (Solomeo e Vignaia), Sp 900 dal km 4+000 al km 5+000 (discarica Borgogiglione).

A Torgiano Sp 401-2 dal km 6+000 al km 7+000 (Torgiano) e Sp 403/1 dal km 3+500 al km 4+000 (Signoria).