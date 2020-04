Coronavirus, la Provincia prima apre e poi richiude gli orti dei pensionati: "Troppi rischi"

La riapertura degli orti dei pensionati di Parco Santa Margherita e di Ponte della Pietra in data 23 aprile 2020 ha determinato situazioni di rischio e pericolo in base a segnalazioni e a notizie di stampa che ci hanno costretto al provvedimento di chiusura.La decisione è esclusivamente dell’organo politico della Provincia, con la speranza che sia la più breve possibile dopo la predisposizione di un disciplinare sul corretto utilizzo degli orti che ne permetta la fruizione in sicurezza, al quale stiamo lavorando.

