Un po' di asfalto nuovo anche dalla provincia: la mappa dei lavori sulle strade perugine

Sulle strade regionali e provinciali, che sono state interessate da scavi e realizzazioni di sottoservizi, sono iniziati i lavori di ripristino dei piani viabili. Quindi oltre agli interventi su strade provinciali programmati di bitumatura, in corso o di prossimo avvio, da parte della Provincia di Perugia, area Viabilità l’attenzione è alta anche per questo genere di interventi, che sono eseguiti dalle medesime ditte che hanno realizzato le opere di scavo.I tratti interessati nel comune di Perugia sono: il centro abitato di San Fortunato lungo la strada Marscianese, a Colonnetta all’altezza di Montebello e Bosco all’interno del centro abitato.

“La Provincia di Perugia – sono le parole della consigliera provinciale con delega alla Viabilità, Erika Borghesi - segue con molta attenzione e puntualità anche il rifacimento dei ripristini affinché siano eseguiti con puntualità e regola d’arte e dove si può, cerchiamo di far rifare l’intero tratto viario per far sì che il tratto interessato risulti il più possibile omogeneo”.