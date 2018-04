Torna la caccia ai clienti delle lucciole: le vie "blindate" a Perugia e Ponte San Giovanni, multe salate

Sarà in vigore a partire dal 7 maggio e fino al prossimo 31 ottobre l'ordinanza che punta a combattere il fenomeno della prostituzione lungo le strade del sesso di Perugia. La misura repressiva, che mira a controlli serrati e verbali salati da 450 euro, punirà i clienti che tentano anche solo di far salire le prostitute in auto o che si intrattengono per contrattare la prestazione sessuale. Confermate, ovviamente, anche quest'anno le zone "calde" di Perugia, come quella di Pian di Massiano e del Pantano; lungo la strada Colle Umberto Ponte Nese e la strada provinciale del Maestrello a San Giovanni del Prugneto.

A Perugia, le strade "blindate" dove sarà vietato anche adescare le prostitute, saranno: in zona Fontivegge via del Macello, via Canali, via Campo di Marte, via del Lavoro. E ancora: via Settevalli, via Nuvolari, via Trasimeno Ovest via Piccolpasso, Via Caprera, via Penna, e a Ponte San Giovanni, via della Scuola e via Cestellini.