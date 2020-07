Pattuglie in borghese lungo le strade del sesso a pagamento: beccati e multati due clienti

Controlli della Polizia municipale di Perugia lungo le strade del sesso a pagamento.

Una pattuglia, con auto senza livrea di servizio e agenti in borghese, ha effettuato dei controlli nella notte appena trascorsa in via Trasimeno ovest e via Corcianese, elevando due contravvenzioni in violazione dell’ordinanza che vieta di intrattenersi con le prostitute e fermarsi per strada a contrattare il prezzo della prestazione sessuale.

Le due le violazioni che prevedono una multa di 450 euro, sono state comminate ad un residente nel comune di Perugia e uno proveniente da furi comune. Identificate le prostitute, due ragazze straniere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ordinanza comunale è in vigore in via Settevalli, via Corcianese, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Nuvolari, via Conti, via Trasimeno Ovest, via Penna, via Cestellini, via della Scuola, strada del Pantano e strada Colle Umberto Ponte Nese.