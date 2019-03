Sorpresa con un coltello in tasca in attesa al pronto soccorso, donna fermata

In attesa del proprio turno al pronto soccorso, ma con un coltello in tasca. Sono i contorni della vicenda accaduta nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso del nosocomio perugino del Santa Maria della Misericordia: è stato lo stesso personale sanitario ad allertare gli agenti di polizia, intervenuti per effettuare le dovute verifiche.

Da quanto si apprende, la donna - come detto in attesa del proprio turno di visita - aveva in tasca il coltello di cui, sembrerebbe, non avrebbe fornito nessuna spiegazione plausibile sul motivo del possesso. Nessuna minaccia e nessuna resistenza; la donna avrebbe consegnato spontaneamente l'arma senza creare situazioni di pericolo.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine sequestrano e ritrovano armi improprie in luoghi pubblici. L'ultimo, in ordine di tempo, è accaduto al tribunale penale di Perugia lo scorso 25 febbraio. I controlli hanno riscontrato la presenza di un taglierino tra gli effetti personali di un uomo. Anche qui è stata prontamente allertata la polizia che lo ha portato in Questura per gli accertamenti e le verifiche del caso.