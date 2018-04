Un nuovo programma web interamente girato a Perugia, si cercano nuovi volti per lo show: aperti i casting

Un nuovo programma web interamente girato e realizzato a Perugia e dedicato al mondo delle automobili. E’ il progetto della casa di produzione perugina targata #Novifilm e che ha aperto ufficialmente le selezioni per trovare volti nuovi per il programma.

A tutto gas. Il nuovo programma – come fanno sapere gli organizzatori sulla pagina facebook Novifilm - sta cercando nuovi volti (ambosessi) da inserire all’interno dello show, che vedrà settembre come mese di inizio delle riprese. “Se stare al centro dell’attenzione ti è sempre piaciuto alimenta le tue manie di protagonismo inviandoci la tua candidatura via email a: matteo.novelli@novifilm.net o alessandro.brufola.casotto@novifilm.net, non dimenticando una propria foto e un recapito telefonico. Per tutti quelli che saranno selezionati per i casting ci vedremo in giorni da concordare presso il concessionario DBCAR di David Beffa, main sponsor del nostro rombate programma”.