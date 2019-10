Approvate questo pomeriggio dall’amministrazione comunale due azioni per valorizzare le aree verdi comunali di Case nuove e Castel del Piano, al fine di migliorarne la fruibilità. In particolare, a Case nuove sarà demolito l’edificio denominato Casa dell’associazionismo, il cui avanzato stato di deterioramento ne rende impossibile il recupero. La demolizione completa e controllata dell’edificio, per una spesa complessiva di 60mila euro, sarà propedeutica alla successiva riqualificazione dell’area stessa.

Per l’area verde di Castel del Piano, invece, è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, consistente nella potatura delle alberature presenti e nell’abbattimento di un ippocastano che risulta compromesso e quindi insicuro, nonché nella manutenzione straordinaria di strutture e arredi degradati. L’importo della spesa, in questo caso, è pari a 8.300 euro. I lavori saranno effettuati da Afor nell’ambito della delega di funzioni.