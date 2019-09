Professionista aggredito da un incappucciato, ma sotto processo c'è il medico che non l'ha curato

Preso a pugni da un uomo incappucciato e non curato al Pronto soccorso. È la disavventura di un professionista perugino vittima di un’aggressione rimasta senza autori. Il processo si celebra, ma per colpa medica, con un dottore sotto processo, difeso dall’avvocato Federico D’Ambrosio, per non essersi accorto delle lesioni.

Il professionista, secondo quanto raccontato, era andato ad aprire la porta dello studio dopo che qualcuno aveva bussato. Giunto sulla soglia e aperta la porta, era stato raggiunto da un pugno in faccia che lo aveva fatto cadere a terra. Dopo lo choc iniziale aveva provato a rialzarsi, ma era stato colpito altre tre volte. Poi l’aggressore, con il volto nascosto da un passamontagna, era fuggito e non è mai stato identificato.

L'aggredito era andato in ospedale per farsi medicare e, a suo dire, nessuno si era accorto della mandibola fratturata. Un’omissione che aveva creato diversi problemi di salute all’uomo, culminati in una denuncia contro i medici dell’ospedale di Perugia.