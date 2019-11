“Tanto prima o poi vi uccido tutti”, suocero terribile perseguita e minaccia ex nuora: a processo

Parole ingiuriose e offensive, minacce di morte "Tanto prima o poi vi ammazzo tutti", comportamenti persecutori ai danni della ex moglie di suo figlio e atteggiamenti poco consoni anche nei confronti dei nipoti. Con l’accusa di stalking, un 70enne della provincia di Perugia è stato rinviato a giudizio questa mattina dal gup Valerio d’Andria e per lui il processo si aprirà a luglio dell’anno prossimo.

Secondo il capo di imputazione formulato a suo carico, l’imputato, dal 2015, anno in cui il figlio aveva deciso di lasciare l’azienda di famiglia, avrebbe iniziato a diffamare la ex nuora, apostrofandola con epiteti lesivi alla sua dignità e ingiuriando perfino il proprio figlio.

In due occasioni, risalenti al 2017, l’imputato avrebbe afferrato per un braccio il nipote offendendo sua madre e dando del “cornuto” al padre del ragazzo, cioè suo figlio. Comportanti che avrebbero spinto la donna a cambiare itinerari e abitudini per evitare l’ex suocero e creato preoccupazione per il figlio che avrebbe manifestato la volontà di non andare più a scuola per non incontrare il nonno. L’imputato è difeso dall’avvocato Delfo Berretti, la donna si è costituita parte civile con l’avvocato Giuseppe Caforio.