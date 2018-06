A caccia di bambine e ragazzine sui social: tra le sue prede anche una giovanissima umbra

Immagini choc e cruenti su cellulare e tablet. Scatti di bambini e adolescenti violati, ragazzine adescate sui social fingendosi un coetaneo. Accuse pesantissime quelle mosse inizialmente dalla procura di Aversa (Napoli Nord) a un uomo campano di 40 anni, il cui fascicolo, dopo un’eccezione sollevata dalla difesa, è approdato a Perugia per competenza territoriale. Il giudice, accogliendo la questione, aveva rimandanto gli atti a Perugia; qui il pm Annamaria Greco aveva chiesto per l'imputato la citazione diretta a giudizio.

E proprio ieri ha fatto la sua comparsa in aula dinanzi al giudice Pazzaglia, la prima udienza a carico del 40enne, subito rinviato per un difetto di notifiche al 20 febbraio prossimo. L’imputato, difeso dagli avvocati Francesco Gargiulo del foro di Napoli e da Ermes Farinazzo (Foro di Perugia) dovrà rispondere di detenzione di materiale pornografico con minori di 18 anni, tra cui foto choccanti ritraenti il corpicino violato di una bambina di appena sei anni.

Ma l’uomo, secondo l’accusa, avrebbe adescato anche una giovanissima umbra nel 2013 (all’epoca dei fatti minore di 16 anni) utilizzando come “trappola” proprio i social. Prima fingendosi un coetaneo per carpirne la fiducia, poi, tramite messaggi, esortandola “a conoscere meglio il proprio corpo e raccontandole particolari sulla propria attività sessuale da sedicente adolescente. Da qui l’accusa di adescamento minorile. Tutto questo attraverso lusinghe e contatti via Facebook fingendosi un 16enne interessato a conoscerla e a darle “consigli”. Sono almeno quattro le ragazzine sparse in varie parti d'Italia finite nella rete del 40enne. Ora si tornerà in aula nel febbraio prossimo.