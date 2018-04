Processo Farmamarket, esultano i legali: "Assolto il manager umbro Lucio Leonardi"

La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Bologna, presieduta da Stefano Valenti, ha assolto da tutte le accuse perché “il fatto non sussiste” il manager umbro, Lucio Leonardi, accusato di corruzione nell'ambito del processo ‘Farmamarket’. È quanto rendono noto i legali del manager, gli avvocati Filippo Sgubbi e Luca Mazzanti.



“Lucio Leonardi, già direttore generale dell’area immuno-oncologica della società Italfarmaco S.p.A. – spiegano i legali – era stato coinvolto nell’inchiesta nel 2008. Il nostro assistito esprime la più viva soddisfazione per questa sentenza che, finalmente, ha riconosciuto l’assoluta inesistenza dei fatti di corruzione dei quali era stato accusato e per i quali era stato fatto oggetto di misure cautelari”. Un ringraziamento “per l'impegno professionale e per il proficuo risultato ottenuto” è stato rivolto da Leonardi ai suoi legali.