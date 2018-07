Droga di tutti i tipi e perfino psicofarmaci per rifornire Perugia, la rete dei pusher nigeriani: tutti a processo

Spaccio, detenzione e trasporto delle droghe più disparate per ingrassare le piazze dello spaccio di Perugia. E' quanto contesta la procura a 12 nigeriani, finiti nella rete delle forze dell'ordine e accusati, a vario titolo, di aver fatto da corrieri per il trasporto di cocaina, eroina, e perfino di diazepam dove quasi 700 grammi furono spediti dall'India tramite pacco postale e poi sequestrati a Perugia nel maggio del 2013. Oggi, dinanzi al gup D'Andria, sette nigeriani sono stati rinviati a giudizio mentre altre cinque posizioni sono state stralciate a causa dell'irreperibilità degli imputati. Per loro il processo inizierà il 9 luglio 2020 dinanzi al giudice Monocratico.

Varie le posizioni e le cessioni addebitate ai singoli spacciatori e corrieri inquisiti dal procuratore aggiunto, Antonella Duchini, che aveva chiesto per tutti il rinvio a giudizio. E numerosi sono stati i sequestri operati dalla Guardia di Finanza per stroncare il giro di spaccio e il trasporto di droga a Perugia. Tra le imputazioni contestate ai 12 nigeriani (a vario titolo) c'è il trasporto di oltre 600 grammi tra cocaina ed eroina sequestrata a Perugia nel marzo 2012 contestualmente all'arresto di uno degli spacciatori. E ancora - pochi mesi dopo - il sequestro di un altro carico di droga (due chili di marijuana). Nell'agosto del 2012, dieci ovuli contenenti 150 grammi di polvere bianca intercettati e sequestrati dai Finanzieri e nel gennaio 2013, altri 1177 grammi di erba sotratte alla vendita grazie a un altro sequestro. Gli avvocati difensori sono, tra gli altri: Massimo Brazzi, Giovanni Zurino, Michele Iacomi, Donatella Panzarola.