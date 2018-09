Truffa e abuso d'ufficio, archiviato il processo all'ex sindaco di Cannara: cadono le accuse

Abuso d'ufficio, truffa e corruzione per avere - secondo le indagini - affidato senza gara di evidenza pubblica l'esecuzione di due progetti finanziati anche dalla Regione Umbria (per 100mila euro), "Cuochi senza frontiere" e "Umbria Adventure". Nel mirino era finito l'ex sindaco di Cannara, Giovanna Petrini e il caso scoppiò nel 2012 a seguito di un esposto di un consigliere comunale. Ma per l'ormai l'ex sindaco di Cannara, tutte le accuse sono state archiviate.

E' quanto stabilito dal gip del tribunale di Perugia - su richiesta del pm Claudio Cicchella - che ha deciso di archiviare il processo. Accuse cadute anche nei confronti del funzionario regionale Gianluigi Marcantoni, della figlia e del professionista Ugo Giannantoni. L'ex sindaco è difeso dall'avvocato Gabriele Caforio.