Pro Ponte, premio speciali alle storiche commercianti: "Avete trasformato questo borgo, in una città"

La Pro Ponte ha di nuovo fatto “centro”! Ma questa volta il “bersaglio” è stato veramente storico. La storia c'entra perché Antonello Palmerini e tutto il consiglio dell'associazione ha chiamato a raccolta, ed è riuscito a riunire in una memorabile serata, le “storiche commercianti” di Ponte San Giovanni. Gente che ha contribuito a trasformare un piccolo ma da sempre importante borgo in riva al Tevere in una moderna e vivace cittadina. E' stata la ricorrenza dell'8 marzo a suggerire alla Pro Ponte di dare un riconoscimento alle commercianti la cui attività sia iniziata prima del 1980.

Chi non è “potuta” venire ha inviato messaggi di ringraziamenti e complimenti o delegando un parente a rappresentarla. La sede della Pro Ponte di via Tramontani, allestita in maniera elegante e suggestiva dalle “donne-artiste” dell'associazione, era strapiena: circa trecento persone, più non ne poteva contenere, un paese intero stretto a gente emozionata e piacevolmente sorpresa di essere, forse per la prima volta, su un “palcoscenico” dopo una vita trascorsa dietro un bancone al servizio della comunità.

Antonello Palmerini, il presidente, è passato tra i tavoli a intervistare le invitate raccogliendo ringraziamenti, suscitando emozioni e qualche lacrimuccia di commozione pensando

al passato ma di gioia per questo “presente” regalato dalla Pro Ponte, nel giorno dedicato alla donne, a tutte le commercianti che per anni e decenni hanno “servito” il paese. Molti ricordi sono affiorati nella mente dei presenti sottolineati da lunghi e partecipati applausi. Nel corso della serata, tra una portata e l'altra della squisita cena allestita dall'amico “Tonino”, si sono alternati sul palco la cantante Elisabetta Cardinali con i suoi chitarristi e Stefano Tini a leggere poesie dedicate all'evento e alla donne. Non sono mancati momenti riservati alla solidarietà con la presenza di ANT (Associazione Nazionale Tumori) con l'ormai tradizionale proposta delle uova di Pasqua il cui ricavato è destinato al sostegno dell'associazione.

Finale ancora colmo di emozione per la foto ricordo di tutte le “storiche commercianti” attorno alla torta mimosa, opera di una storica pasticceria del Ponte, a ricevere dalle mani di Cristiana Casaioli, assessore comunale al commercio, una pergamena personalizzata a ricordo dell'evento. Erano presenti alcune delle “donne dell'anno” premiate negli anni scorsi mentre Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio, ha inviato un messaggio di saluto e di congratulazioni a tutte le premiate lodando l'iniziativa della Pro Ponte di ricordare con una festa una categoria importante e determinante per la vita di ogni comunità. Anche Marco Pittola, vice presidente dellaConfcommercio, ha rivolto a premiate e organizzatori parole di complimenti e congratulazioni.