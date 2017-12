Nomine & Poltrone: nuovo presidente, vice e tesoriere per la Pro Foligno: “E’ una delle istituzioni di questa città”

Si è ufficialmente insediato, nei giorni scorsi, il nuovo direttivo della Pro Foligno: alla presidenza è stato eletto Luca Radi, vicepresidente Mario Timio, Alfredo Ottaviani ricoprirà il ruolo di tesoriere. Gli altri componenti del consiglio sono: Rita Fanelli Marini, Isella Remoli, Franca Buttaro, Paolo Battaglini, Mario Lai, Renata Nocchi, Claudio Bianchini e Laura Aleandri.

“Sono onorato ed orgoglioso per questo prestigioso incarico – dichiara il neo presidente Luca Radi – l’associazione Pro Foligno è una delle istituzioni di questa città, e lavora da sempre per la promozione della stessa in tutti i settori, con particolare attenzione a quello artistico culturale e turistico.

In questo nuovo consiglio ci sono persone di grande esperienza, ma anche nuovi ingressi. Abbiamo forze giovani, e per metà è composto da donne. Cercheremo di coinvolgere chiunque abbia voglia di mettersi a disposizione, insieme a noi – annuncia il presidente Radi - per progetti ed iniziative a beneficio di Foligno”.

Ed è in programma per venerdì 29 dicembre, nella suggestiva cornice di Palazzo Candiotti, la grande Cena degli Auguri della Pro Foligno in occasione della quale, come da tradizione, verrà assegnato l’ambito Giglio d’Oro ad un folignate d’eccellenza.