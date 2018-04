Che tempo farà in Umbria, nuovo bollettino meteo: "Tra il 25 e il 26 aprile possibili punte sopra i 28 gradi"

Buone notizie in vista della festività del 25 aprile, giornata utile per una gita o per un pic nic all’aperto viste le alte temperature previste. Il bollettino meteorologico pubblicato dal sito specializzato Umbria Meteo, parla di “possibili punte sopra i 28 gradi intorno al 25 e 26 aprile”.

In generale, secondo quando riporta il sito meteo, inizia da oggi per l’Umbria “una prolungata fase anticiclonica con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento fino a circa 6°C sopra le medie del periodo”.

Per quanto riguarda il week end di sabato 21 e domenica 22 aprile, sia le temperature minime che quelle massime saranno in lieve aumento. In particolare sabato il cielo sarà sereno per tutta la giornata con venti deboli o moderati nord orientali e assenti in serata. Anche Domenica – secondo Umbria Meteo – la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e da temperature minime e massime ancora in ulteriore lieve aumento.