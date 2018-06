Previsioni meteo in Umbria, colpo di coda della primavera: torna la pioggia e calano le temperature

Un altro colpo di coda della primavera. Oggi, sabato 23 giugno, assisteremo ad una risalita dell’alta pressione accompagnata da venti freschi provenienti da settentrione. In generale nella giornata è previsto esteso soleggiamento su tutta la regione e cieli tersi, costanti fino alla serata (solo nelle aree meridionali della regione si potrà avere qualche nuvola di passaggio). Temperature in calo nei minimi (15°), stabili o in abbassamento nei valori massimi (23°).

Come riporta il sito specializzato 3bMeteo, Domenica 24 presenza di estese velature che attraverseranno tutta la regione spinte dai venti deboli di grecale. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi e minimi (15-23°). Nel pomeriggio-sera graduale aumento della nuvolosità, sempre stratificata. Lunedì 25 un nuovo arrivo di aria fresca di origine scandinava porterà rovesci sull’asse appenninico, con rischio di isolati temporali, specie nel pomeriggio. In serata progressivo miglioramento e diradamento delle formazioni nuvolose più consistenti. Temperature stazionarie nei valori minimi, in deciso ribasso in quelli massimi (16-20°C). Venti moderati da NE specie nelle ore diurne. Martedì 26 e Mercoledì 27 deciso miglioramento meteo, con dissolvimento della copertura nuvolosa e rinforzo dell’alta pressione. Venti deboli nord-orientali e temperature in progressivo rialzo specie nei valori massimi (23°) ancora sotto le medie in quelli minimi (15°).