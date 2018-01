Previsioni meteo in Umbria, che tempo farà i primi giorni del nuovo anno: il bollettino

Decisivo miglioramento atmosferico in Umbria (dopo la pioggia di ieri e questa notte) che garantirà, già dalla tarda mattinata di oggi e nel pomeriggio, una giornata soleggiata su tutta la regione. A spiegarlo è il sito specializzato UmbriaMeteo, che scrive: “Nei prossimi giorni domineranno le correnti miti ed umide occidentali atlantiche, almeno fino a domenica 7, con molte nubi soprattutto sui settori tirrenici e quindi anche sull'Umbria ma scarse precipitazioni, temperature generalmente sopra le medie del periodo”.

Domani, mercoledì 3 gennaio, il mattino sarà caratterizzato da cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con locali gelate. Nuvolosità in aumento da nord ovest nel corso della mattinata. Temperature minime in calo. Nel tardo pomeriggio locali precipitazioni, “più probabili lungo l’Appennino, nevose oltre i 1700 metri di quota. Temperature massime in calo. Venti moderati sud occidentali con rinforzi in Appennino”. Mentre nella sera nubi in calo ed ampie schiarite. Venti deboli o moderati occidentali.

Giovedì 4 gennaio “cielo molto nuvoloso o coperto con possibili isolate piogge a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature minime in aumento”. Anche nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con possibili isolati piovaschi a ridosso dei rilievi montuosi e temperature massime in lieve aumento.“In serata e durante le ore notturne successive cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma scarso rischio precipitazioni. Venti deboli o moderati sud occidentali”.